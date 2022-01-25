السيسي: توافقت مع تبون على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه توافق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا "بما يحقق الأمن لليبيا والليبيين".



وأضاف السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري بقصر الاتحادية "أجريت مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولت القضايا الدولية والإقليمية"، مؤكدا أن المشاورات "عكست الإرادة المشتركة لتعزيز كافة أطر التعاون بين البلدين كما انعكست على مختلف المجالات آخذا في الاعتبار مواجهة ورفض التدخلات الخارجية في المنطقة".

وتابع الرئيس المصري "كما توافقنا على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في ظل تمسك الأطراف العربية بإعلان الدولة الفلسطينية في حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي الأخير، أعرب السيسي عن خالص تمنيات مصر للجزائر بالتوفيق والنجاح في رئاستها للقمة العربية المقبلة.