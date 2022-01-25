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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة عبر الحدود مع سوريا.
وأوضحت أنه بالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية.
وأضافت أنه تم العثور على 353,000 حبة كبتاجون و150 كف حشيش و1388 شريط جاليكا و86 شريط ترامادول ونصف كيلو جرام من مادة الكريستال.
وأشارت إلى أنها حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأن المهربين فروا إلى داخل العمق السوري بعد تطبيق قواعد الاشتباك.
وأكدت أنها ستتعامل بكل حزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع محاولات العبث بالأمن الوطني للبلاد.
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