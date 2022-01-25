شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات بحرية روسية صينية غربي بحر العرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت روسيا مناورات حربية بحرية مشتركة مع الصين في بحر العرب تضمنت عدد من الفعاليات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات البحرية الروسية والصينية أجرت مناورات بحرية تحت اسم (البحر الآمن 2022) غربي بحر العرب شملت تدريبات تكتيكية وعمليات تفتيشية وتحرير باخرة تم الاستيلاء عليها من قبل مسلحين، ونقل جرحى بواسطة طائرات مروحية من باخرة إلى أخرى، مضيفة أن بواخر حربية روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ من ضمنها سفينة (فرياغ) وباخرة مضادة للغواصات (الأدميرال تريبوتس) وناقلة عملاقة (بوريس بوتوما) وبواخر تابعة للأسطول الحربي البحري الصيني شاركت في هذه المناورات.