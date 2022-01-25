إصابات بإطلاق نار داخل جامعة فى ألمانيا

برلين: أصيب عدد من أشخاص بجروح بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار داخل قاعة محاضرات في إحدى الجامعات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين.

وقالت الشرطة إن المسلح قتل لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن الحادث، كما لم تذكر عدد الأفراد الذي أصيبوا أم مدى خطورة إصاباتهم.

واكتفت الشرطة بالقول: “جاني منفرد أطلق النار في قاعة محاضرات وجرح عدة أشخاص”، وطلبت من الأفراد تجنب منطقة نوينهايمر فيلد في هايدلبرغ ، حيث تقع جامعة المدينة.

وتابعت: “تم تطويق مسرح الجريمة فى منطقة نوينهايمر فيلد، حيث تقع بشكل رئيسى كليات العلوم الطبيعية وأجزاء من المستشفى الجامعى لجامعة هايدلبرج.. الشرطة لا تزال فى الموقع مع القوات الخاصة”.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في هايدلبرغ، نوربرت شاتزل، في بيان اليوم الاثنين أن شخصا أطلق النار وأصاب العديد من الأشخاص في قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ.

وبين المتحدث أن منفذ الهجوم قد قتل، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.