برلين تتوعّد روسيا بـ «عواقب وخيمة» إذا ما شنّت «عدواناً» على أوكرانيا

24 يناير , 2022
كييف (أ ف ب).
أعلنت برلين مساء الإثنين في ختام مؤتمر عبر الفيديو جمع الرئيس الأميركي جو بايدن بقادة عدد من الدول الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ القادة الغربيين جدّدوا دعمهم «غير المشروط» لوحدة أراضي أوكرانيا وتوعّدوا روسيا بـ «عواقب وخيمة» إذا ما شنّت «عدواناً» ضدّ جارتها الغربية.
وقال متحدّث باسم المستشارية الألمانية إثر الاجتماع الذي شارك فيه قادة كلّ من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا إنّ القادة الغربيين «أجمعوا على أنّه من مسؤولية روسيا أن تتّخذ مبادرات واضحة للتهدئة».
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