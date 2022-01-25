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الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان تتجاوز 60 ألفاً لأول مرة

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«المجلة» 0 تبليغ

25 يناير , 2022

الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان تتجاوز 60 ألفاً لأول مرة

ذكرت قناة (إف.إن.إن) التلفزيونية اليابانية أن عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في اليابان تجاوز 60 ألف حالة لأول مرة اليوم الثلاثاء.

وتستعد الحكومة لتوسعة إجراءات الحد من انتشار المرض في محاولة لاحتواء تفشي المتحور أوميكرون من فيروس .
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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