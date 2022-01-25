25 يناير , 2022
الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في اليابان تتجاوز 60 ألفاً لأول مرة
ذكرت قناة (إف.إن.إن) التلفزيونية اليابانية أن عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في اليابان تجاوز 60 ألف حالة لأول مرة اليوم الثلاثاء.
وتستعد الحكومة لتوسعة إجراءات الحد من انتشار المرض في محاولة لاحتواء تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
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