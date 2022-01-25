انت الان تتابع خبر مانشستر سيتي افضل نادي آوروبي لعام 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم ان "نادي مانشستر سيتي حصل على لقب أفضل نادي آوروبي لعام 2021 ، وذلك لما قدمه النادي على مدار العام ".

واضاف ان "مانشستر سيتي رقميًا يعد هو أفضل نادي آوروبي من خلال مشاركاته على مدار العام حيث تفوق على مختلف الأندية في كافة الدوريات الكبرى".

