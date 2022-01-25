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مانشستر سيتي افضل نادي آوروبي لعام 2021

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم ان "نادي مانشستر سيتي حصل على لقب أفضل نادي آوروبي لعام 2021 ، وذلك لما قدمه النادي على مدار العام ".

واضاف ان "مانشستر سيتي رقميًا يعد هو أفضل نادي آوروبي من خلال مشاركاته على مدار العام حيث تفوق على مختلف الأندية في كافة الدوريات الكبرى".


يذكر ان مانشستر سيتي يتصدر الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة وبفارق 9 نقاط عن اقرب منافسيه نادي .
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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