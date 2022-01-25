انت الان تتابع خبر فنانون وكتَّاب يعبرون عن استيائهم من مطالبة وزارة الاسكان بإزالة مسرح الرشيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة لوزارة الاعمار والاسكان، فأن "الارض المقام عليها المسرح تعود إلى الوزارة وأن دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة قامت ببناء المسرح دون استحصال الموافقات الأصولية ".

وتم اعادة افتتاح مسرح الرشيد في العام الماضي بعد توقف دام اكثر ١٨ عام بسبب تدميره بالكامل اثناء الاحتلال الامريكي للعراق سنة 2003 ، فيما شهد مسرح الرشيد قبل تدميره عشرات العروض المسرحية، سواء تلك التي قدمتها الفرقة القومية للتمثيل العراقية، أو العروض العربية التي قدمت في الثمانينيات والتسعينيات عبر مهرجانات المسرح العربي.



وعبر الفنانون والمختصون عن امتعاضهم من محاولة وزارة الاسكان ازالة المسرح العريق وهذه بعض من التعليقات:

الفنانة العراقيَّة عواطف نعيم: "سيكون رأيي حين اتظاهر غدا أمام مسرح الرشيد لمنع إزالته ونحن نعرف الأسباب والدوافع وراء قرار الإزالة منذ لحظة الرفض في إعماره وتأهيله من قبل بعض المسؤولين ، أنهم يعمدون إلى إزالة تأريخنا وذاكرتنا وحضورنا من خلال إزالة مسرح الرشيد.. إنهم يعمدون الى قتل الثقافة والفنون والرأي الحر" .



فيما اكدت الفنانة شذى: ان "هذا الاجراء هو قتل للفن والثقافة وهو مصيبة كبيرة لقتل الفن والثقافة العراقية واخر المعاقل المهمة والذي تكالبت عليه المؤامرت منذ ٢٠٠٣، ان البلد الذي يمحي تأريخه الان هو العراق، للأسف سوف نغادر حتى لا نرى هذا الفعل الشائن بحق تاريخ فليس لنا مكان في دولة لاتحترم تاريخ ثقافتها وفنها".

فيما عبرت الممثلة زهور علاء:" عن استيائها من هذا الإجراء متسائلة عن جدوى إزالة مسرح لتشييد دائرة حكومية محليه ".

وأضافت علاء "أنها تتوقع من الوزارات الحكومية الدعم للفن والمسرح بدل مواجهته بسلطة القانون متمنية من الجهات المختصة التراجع الفوري عن ذلك واستبداله بترميم المسرح وإضاءة خشبته بالنجوم".