السيسي: ناقشت الأزمة الليبية مع نظيري الجزائري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي يزور القاهرة، الأزمة الليبية.



وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع تبون، إنه والرئيس الجزائري توافقا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

كما اتفق الجانبان -بحسب السيسي- على أهمية دفع العمل المشترك، لصون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة دولنا.

وثمن الرئيس المصري، جهود الجزائر في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء.

من جانبه وصف الرئيس الجزائري مباحثاته مع نظيره المصري، بأنها "ثرية ومثمرة فيما يخص العلاقات الثنائية".

مردفا أن محادثات الرئيسين شملت التحديات التي تواجه بلادنا العربية، على الصعيد الإقليمي والدول.

وهذه أول زيارة لرئيس جزائري إلى مصر، بعد الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس المؤقت السابق الراحل عبد القادر بن صالح في يوليو/حزيران 2019 إلى القاهرة.

ووصل تبون إلى القاهرة أمس الإثنين، في زيارة لمصر تدوم يومين، وكان نظيره المصري في استقباله.