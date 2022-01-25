السودان.. إطلاق سراح 9 من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، إن السلطات السودانية أطلقت سراح تسعة من أعضائها، اليوم الثلاثاء.



وكان التسعة قد احتجزوا في الخرطوم، أمس الإثنين، وهم في طريق عودتهم من مستشفى محلي إلى مكتبهم.

وأضاف البيان أن فرق الطوارئ التابعة للمنظمة تعمل مع السلطات الطبية في الخرطوم على علاج حالات كوفيد-19، وكذلك علاج المتظاهرين الذين أصيبوا في احتجاجات مناهضة للجيش في الفترة الأخيرة.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد قالت أمس، إن أطباء سودانيين وغير سودانيين من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود اعتقلوا.