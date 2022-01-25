البحرين تسترد مطلوبا من صربيا مدانا بقضايا "إرهابية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تسلّمت البحرين مواطنا مدانا بقضايا "إرهابية" بعد ترحيله من صربيا وذلك بناء على نشرة دولية حمراء صادرة بحقه من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول".



وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إنّ "إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكّنت من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعى أحمد جعفر محمد علي".

وأضافت أن المطلوب صدرت بحقّه "ثلاثة أحكام بالمؤبد، بالإضافة إلى حكم رابع بالسجن عشر سنوات، وذلك في قضايا إرهابية، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتى 2015.

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 49 عاما تم تسليمه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدى الدولة الصديقة".

وتابعت أنّه "تم القبض على المذكور والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بحقه النشرة الدولية الحمراء، بناءً على طلب من مملكة البحرين".