الولايا المتحدة تعلن إصابة 7 من جنودها في بحر الصين الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت البحرية الأمريكية، أن سبعة من أفرادها أصيبوا في "حادث هبوط" مقاتلة من طراز "اف-35 سي" على حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.



ووقع الحادث بحسب إعلان البحرية أمس الإثنين، فيما كانت المقاتلة "إف-35 سي لايتنينج 2"، وهي قاذفة شبح، تحاول الهبوط على حاملة الطائرات "كارل فينسون" أثناء عمليات طيران روتينية.

وأوضحت البحرية في بيان صادر عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ أن حالة قائد الطائرة الذي تمكّن من القفز من المقاتلة قبل أن تنقذه طائرة هليكوبتر، مستقرة.

وأصيب سبعة بحارة بجروح، نقل ثلاثة منهم إلى مانيلا لتلقي، العلاج واعتُبرت وضعيتهم مستقرة، وفق نفس البيان.

ولم يحدد البيان تفاصيل عن سبب الحادث، أو مصير المقاتلة، فيما أشار الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وبدأت حاملتا الطائرات الأمريكيتان "كارل فينسون" و"يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعاتهما الضاربة تدريبات الأحد في بحر الصين الجنوبي بعد تدريبات مع سفينة تابعة للبحرية اليابانية في بحر الفيليبين الأسبوع الماضي.