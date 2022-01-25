تلبية لدعوة ولي العهد ..رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند يصل الرياض

تلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلند عصام بن صالح الجطيلي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة ساتانا كسيم سانتا نا ايوديا ومندوب عن المراسم الملكية.



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