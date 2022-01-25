وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.
فيما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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