صور وفيديو لأعنف عاصفة ثلجية تضرب تركيا.. “ألواح التزلج عادت للطرقات”!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 01:53 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهدت العاصمة التركية والعديد من الولايات الأخرى أعنف موجة من العاصفة الشتوية التي تضرب عموم تركيا، حيث بدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرته منذ ليل السبت/ الأحد، وسط تدني درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

وقد تسبب العاصفة الثلجية بإلغاء الرحلات الجوية من مطاري إسطنبول وصبيحة غوكشن بإسطنبول وإليهما، و أعلنت المديرية العامة للطرق السريعة اليوم، عن إغلاق الطرق البرية أمام جميع المركبات بين مدينتي إسطنبول وأنقرة.

من جهته أعلن والي إسطنبول، علي يرلي كايا عبر حسابه على “تويتر” أمس ، “إغلاق الطريق السريع بسبب الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية، ولا تزال الأعمال مستمرة لفتح الطرق” ليتبعه والي أنقرة، فاسيب شاهين: “لا يجب أن ننطلق من مدينتنا باتجاه إسطنبول حتى الإعلان عن إمكانية ذلك بعد تسهيل الطريق، وسيتم الاحتفاظ بالمركبات التي غادرت في أماكن يحددها المسؤولون”.

ولم يستثن قطاع التعليم من الشلل، إذ أعلنت 9 ولايات بينها إسطنبول، تعليق أنشطة التعليم وجهاً لوجه في الجامعات ومراكز التدريب لمدة يومين.

وتجتاح تركيا منذ أربعة أيام، عاصفة ثلجية طاولت معظم الولايات ما دفع تسع محافظات إلى منح إجازة إدارية للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل، ريثما تهدأ العاصفة ويتم فتح الطرقات وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد، وتشمل التدابير منح الإجازة الإدارية في ولايات” نيغدي، وزونولداك، وسانليورفا، وغازي عنتاب، ودينيزلي، وأديامان، وبيليشيك، وأكساراي، وإسكي شهير”.

كما أعلنت 24 ولاية تركية في بيانات متتالية “إسطنبول، وبورصة، قونية، وملايطة، وشانلي أورفا، وبيليتش، وبينغول، وافيون قره حيصار، وكاستمونو، وكهرمان مرعش، كير شهير، وزونغولداك، وصقاريا، واديامن، غازي عنتاب، وسيفاس، وكركالي، وكوتاهيا، وتونجالي، ودينزلي، وبيليجيك، ونيغدة، ايلازيغ، يوزغات”، عن إجازة لمدة 3 إلى 5 أيام لبعض الفئات من الموظفين العاملين في القطاع العام بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطعاً مصوراً لأحد سكان إسطنبول، وهو يتجوّل في شوارعها متزلجاً، دون أن يختلف المشهد عن مركز للتزلج.

وقطع الشاب المغامر، مسافة تبلغ قرابة 5 كيلو مترات، متزلجاً، حيث انتقل من منطقة أوجلار إلى حي فيروزكوي.