شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وتطبيق القانون الدولي، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين والإفراج عنهم فورًا، واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي تكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأدان العسومي، في خطاباته الموجه إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقال الإداري منذ أحداث حي الشيخ جراح، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال.

وأكد استمرار البرلمان العربي في فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الشغب الفلسطيني على المستوى الدولي، بوصفها خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية ولقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان .