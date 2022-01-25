شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تحتجز السيارات على الطرق السريعة باليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عملت أطقم الإنقاذ، ومن بينها الجيش، خلال الليل على إجلاء آلاف الأشخاص العالقين في سياراتهم على طريق سريع في أثينا بعدما اجتاحت عاصفة ثلجية أنحاء اليونان أمس الاثنين لتغطي العاصمة وتُحدث فوضى مرورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة جيانيس أويكونومو إنه تم إجلاء أكثر من 3500 شخص في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء وترك البعض سياراتهم وتحركوا سيرا على الأقدام لكن ظل نحو 1200 سيارة عالقة على طريق أتيكي أودوس، وهو الطريق الدائري الرئيسي في العاصمة.