دولة القانون: هناك إرادة غيرت مسار الجلسة الاولى للبرلمان

وقال العطواني في حديث لـ الخليج 365، إن "الدورات السابقة إعتادت على أن يتكفل رئيس السن بتسجيل الكتلة الاكبر ولم تعترض اي كتلة على القرار طيلة الفترات السابقة".

واضافت ان "ما ذهب اليه الإطار يندرج ضمن السياق القانوني ويعتبر اجراء صحيح".



واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى أن "صعود رئيس السن الثاني خالد الدراجي اجراء غير قانوني في ظل عدم رفع الجلسة من قبل رئيس السن الاول محمود المشهداني".

واردف، "لا يوجد اجماع على إعتلاء رئيس السن الثاني للمنصة واكمال الجلسة، ولا يوجد اعتذار من رئيس السن الاول"، لافتا الى ان "هناك ارادة غيرة مسار الجلسة الاولى للبرلمان".

وتابع العطواني أن "المحكمة الاتحادية لها القرار بقبول الدعوى او رفضها"، مؤكدا "الإلتزام بإي قرارات تصدر من قبل المحكمة الاتحادية".



وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد دعاوى النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الى بداية الشهر المقبل.