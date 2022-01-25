انت الان تتابع خبر إخماد حريق اندلع داخل قاعة رياضية في بغداد - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، على حادث حريق اندلع داخل قاعة مركز شباب الزعفرانية المشيدة من ألواح "الچينكو" في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد .
وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الفرق طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى داخل النادي الرياضي وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".
وتابعت المديرية، إنه "على أثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".
وتابعت المديرية، إنه "على أثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".