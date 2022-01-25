إخماد حريق اندلع داخل قاعة رياضية في بغداد - عاجل

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الفرق طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى داخل النادي الرياضي وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابعت المديرية، إنه "على أثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

