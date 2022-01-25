القبض على متهم بالسرقة وآخرين بالمخدرات في محافظتين – عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "مفارز الوكالة تمكنت من القبض على متهم بسرقة 7 ملايين دينار ومصوغات ذهبية من دور المواطنين في بغداد".

وأضاف، "كما تمكنت المفارز الأمنية من ضبط شخصين بحوزتهم عشرة الاف حبه مخدرة نوع كبتاجون في محافظة الانبار".



وأشار البيان إلى إنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً لينالوا جزائهم العادل".