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القبض على متهم بالسرقة وآخرين بالمخدرات في محافظتين – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالسرقة وأثنين آخرين بالمخدرات في بغداد والانبار.
وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "مفارز الوكالة تمكنت من القبض على متهم بسرقة 7 ملايين دينار ومصوغات ذهبية من دور المواطنين في بغداد".

وأضاف، "كما تمكنت المفارز الأمنية من ضبط شخصين بحوزتهم عشرة الاف حبه مخدرة نوع كبتاجون في محافظة الانبار".


وأشار البيان إلى إنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً لينالوا جزائهم العادل".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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