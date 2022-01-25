أول تعليق من عالية نصيف بعد تأجيل النظر بدعوتها - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، أن تحديد الكتلة الاكبر يحسم العديد من الامور حتى ما يتعلق بشرعية الجلسة الاولى للبرلمان.

وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تبادل اللوائح بين المدعي والمدعي عليه وقدمنا طروحاتنا حول شرعية الجلسة الاولى للبرلمان".

وأضافت، ان "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج الى وقت للنظر بما قدم لها من أدلة".