انت الان تتابع خبر بهذا الموعد.. عاصي الحلاني في العراق لإحياء حفل عيد الحب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يستعد الفنان عاصي الحلاني ، لإحياء حفلًا غنائيًا في عيد الحب الشهر المقبل يوم 14 فبراير في العراق، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه المميزة.