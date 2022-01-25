انت الان تتابع خبر بهذا الموعد.. عاصي الحلاني في العراق لإحياء حفل عيد الحب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يستعد الفنان عاصي الحلاني ، لإحياء حفلًا غنائيًا في عيد الحب الشهر المقبل يوم 14 فبراير في العراق، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه المميزة.
حيث روج الفنان عاصي الحلاني للحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر عاصي الحلاني البوستر الرسمي للحفلة وكتب عليه قائلًا: "لاقونا حتى نعيش الحب والفرح بيوم عيد الحب 14 فبراير في العراق أربيل".
ونشر عاصي الحلاني البوستر الرسمي للحفلة وكتب عليه قائلًا: "لاقونا حتى نعيش الحب والفرح بيوم عيد الحب 14 فبراير في العراق أربيل".