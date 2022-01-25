البنتاغون يؤكد أن جاهزية وتأهب نحو 8500 جندي امريكي للانتشار في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) " إن الولايات المتحدة ترفع من جاهزيتها لنشر جنودها بسبب التوترات التي تشهدها أوروبا".



واشار المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الى إن وزير الدفاع، لويد أوستن، أمر بزيادة جاهزية وتأهب وحدات عسكرية من نحو 8500 جندي داخل الولايات المتحدة لتكون مستعدة في مدة زمنية قصيرة للانتشار في أوروبا، إذا تم تفعيل قوة الردع السريع التابعة للناتو.

ولفت كيربي في مؤتمر صحفي، الى أن الولايات المتحدة تواصل التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء بشأن احتياجاتهم على الارض.