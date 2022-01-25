بريطانيا بصدد إلغاء شرط إجراء فحص كورونا للمسافرين المحصنين ضد الفيروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته ستلغي شرط إجراء اختبار فيروس كورونا لمن تلقوا اللقاح ممن يصلون إلى إنجلترا، في نبأ أشاد به قطاع صناعة السفر.



وقال جونسون في تصريح: "لإظهار أن هذا البلد يفتح (أبوابه) للعمل، وللمسافرين، سوف تشهدون تغييرات، حتى لا يضطر الوافدون إلى إجراء الاختبارات إذا كانوا قد تلقوا اللقاح".

ومن المقرر أن يعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس عن تفاصيل تغيير القواعد في وقت لاحق.

وعلّق تيم ألدرسليد، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، قائلا إن "هذا يوم تاريخي".

وأضاف: "بعد قرابة العامين منذ فرض قيود كورونا الأولية، يعود إعلان اليوم بالسفر الدولي إلى وضعه شبه الطبيعي لمن تلقوا جرعات اللقاح كاملة، وفي النهاية بما يتوافق مع الضيافة والاقتصاد المحلي".

وحاليا، يجب على المسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح على الأقل إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا في غضون يومين من وصولهم إلى المملكة المتحدة.

بينما أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح سيواجهون اختبارات وقواعد حجر صحي أكثر صرامة.