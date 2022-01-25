زوجان وأطفالهما الثلاثة.. القاتل الصامت ينهي حياة أسرة جديدة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي زوجان وأطفالهما الثلاثة مصرعهم اليوم الثلاثاء، إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، صادر من دفاية أثناء النوم بمنزلهم بقرية البسلقون، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



تلقى مركز كفر الدوار بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثامين كل من محمد فوائد أحمد 45 عامًا، وزوجته هدى شبل علام 40 عامًا وأطفالهما منة 10 أعوام، ومريم 8 أعوام، ومروان 16 عامًا داخل غرف المنزل، كما تبين وجود دفاية كهربائية وآثار أدخنة.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفر الدوار وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وانتدب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة وبيان أسباب الوفاة.