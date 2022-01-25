التعليم: إلزام هؤلاء الطلاب بسداد 200 جنيه فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تقييم الطلاب في المدارس التي تطبق المناهج القائمة على منهجية الجدارات.

وطالبت الوزارة في خطاب لها، بتحصيل مبلغا قدره 200جنيه مقابل أداء التقييم النهائي من كل طالب مقيد الصف الثالث بالمدارس التي تطبق المناهج القائمة على منهجية الجدارات.

وأكدت الوزارة، أنه يأتي ذلك تطبيقا لما ورد فى القرار الوزاري رقم ۱۷۲ بتاریخ ۹/۱۸ ۲۰۲۱/۱ والتي نص على ما يلي: يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المشار إليها في المادة الأولى مبلغا قدره 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي، على أن يتم إيداع الحصيلة في حساب تنمية الموارد.

وشددت وزارة التربية والتعليم على كافة المدارس الثانوية الفنية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية بضرورة إعلام كافة طلاب الصف الثالث بهذه المدارس بسرعة سداد قيمه مقابل أداء التقييم النهائي المقرر بالقرار الوزاري المشار إليه اعتبارا من يوم الأحد الموافق ۲/۱/۲۳ ۲۰۲، على أن يتم سداد المبلغ علي حساب تنمية الموارد رقم ٩/ ٨٧٤٩٣/ ٤٥٠/ ٩)

وحدد قطاع التعليم الفنى، أماكن إيداع المبلغ عن طريق مكاتب البريد المصري - تحت مسمي رسوم تقييم برامج الجدارات لطلاب التعليم الفني وخدمة فوري رقم ٦٦٦٤٠- تحت مسمى رسوم تقييم برامج الجدارات لطلاب التعليم الفني.