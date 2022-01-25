شلل تام يضرب اسطنبول عقب عاصفة ثلجية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تتعرض مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، لحالة من الشلل التام نتيجة تعرضها لعاصفة ثلجية شديدة، حيث حوصر عشرات آلاف الأشخاص داخل مركباتهم، في شوارع إسطنبول التي غمرتها الثلوج، طوال ساعات الليلة الماضية، ولا يزال عدد كبير منهم في الشوارع ينتظر المساعدة، حسبما نقلت قناة الغد الإخبارية.

واضطرّ عشرات آلاف الأشخاص إلى ترك مركباتهم في الشوارع، والسير على الأقدام لساعات طويلة، من أجل الوصول إلى منازلهم، بعد أن تقطّعت بهم السبل.

وتشهد منطقة مرمرة التي تقع فيها مدينة اسطنبول عاصفة ثلجية قوية جداً، أدّت لتوقف شبه كامل للحياة، وستستمر العاصفة حتى مساء الأربعاء.

فيما أعلنت السلطات التركية، أنها عملت طوال ساعات الليل لفتح الطرق، كما مدّدت وقف كل الرحلات الجوية (من وإلى اسطنبول) حتى ما بعد ظهر اليوم بشكلٍ مبدئي، وهو التوقف الذي بدأ منذ ظهر أمس.

وأعلن والي اسطنبول علي يرليقايا، قبل قليل، منع أية مركبات (غير الحكومية ووسائل المواصلات العامة) من الخروج إلى الشوارع، من صباح اليوم وحتى إشعار آخر لاحقاً.

تبادلت الأطراف السياسية في تركيا الاتهامات، وحمّل كل فصيل المسؤوليات حول سبب الفشل، في التعامل مع أزمة العاصفة الثلجية التي ضربت اسطنبول وتسببت في شلل شبه تام للحركة هناك..