كييف ترفض أي اتفاقات بشأن أوكرانيا “على حساب مصالحها”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 8:27 صباحًا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن كييف ترفض أي اتفاقات دولية بشأن أوكرانيا يتم التوصل إليها “على حساب المصالح” الأوكرانية.

وقال كوليبا في حديث لقناة ICTV الأوكرانية، يوم الاثنين، إنه “إذا كانت هناك أي اتفاقات بشأن أوكرانيا على حساب المصالح الأوكرانية، فإن أوكرانيا سترفض هذه الاتفاقات، وشركاؤنا على علم بذلك”.

وتابع قائلا إنه “حتى الآن لا يوجد هناك أي دليل على أنه تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، بل بالعكس تم ترتيب الأمور حيث نتحدث مع الشركاء قبل محادثاتهم مع الروس، ونتحدث معهم فورا بعد تلك المحادثات”.

وبشأن علاقات أوكرانيا مع ألمانيا، قال كوليبا إنها وصلت إلى “لحظة الحقيقة”، حيث توجد قضايا حساسة بالنسبة لأمن أوكرانيا ومستقبلها.

وأوضح أن أهم مسائل العلاقات الثنائية بين كييف وبرلين هي “الدعم الألماني القوي” للعقوبات ضد روسيا ومشروع “السيل الشمالي 2” للغاز وتوريدات الأسلحة، علما بأن ألمانيا رفضت تزويد أوكرانيا بالأسلحة وعرقلت توريدات السلاح الألماني من دول ثالثة.

وأضاف أن أوكرانيا ترفض عرقلة ألمانيا لتوريدات الأسلحة لأوكرانيا من دول أخرى.

ومع ذلك عبر عن الشكر لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لحديثها على الدعم الاقتصادي لكييف.