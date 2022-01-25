ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 355 مليونا و632 ألفا و96 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 355 مليونا و632 ألفا و96 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و623 ألفا و218 حالة، فيما تعافى 282 مليونا و304 آلاف و65 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الاثنين، انخفاضا من 57 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 43 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 27 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 105705 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

تجاوزت الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 8000 للمرة الأولى، وسط انتشار سريع للمتحور أوميكرون برغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة في البلاد.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، تسجيل 8571 إصابة أمس، وهو ما يفوق الذروة السابقة المسجلة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول والتي بلغت 7848 إصابة.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 733902 إصابة بكوفيد-19 و6540 حالة وفاة على الرغم من تطعيم ما يقرب من 95% من البالغين بشكل كامل كما تلقى أكثر من نصفهم جرعة تنشيطية.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 83340 إصابة جديدة و259 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 24 مليونا و127595 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623356.