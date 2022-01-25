شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 23 إصابة بكورونا على متن سفينة مساعدات متجهة إلى تونجا والان نبدء بالتفاصيل
وكان ثوران بركان "هونجا - تونجا - هونجا - هاباي" فى تونجا يوم 15 كانون الثاني/يناير قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وغطى الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بالرماد البركانى وتسبب في امواج مد عبر المنطقة .
وقال وزير الدفاع الأسترالى بيتر دوتون إن الحكومة تعمل مع مسؤولى تونجا لإبقاء السفينة في البحر .
وذكر الوزير في تصريحات لشبكة سكاي نيوز اليوم الثلاثاء: "إنهم (سكان تونجا) بحاجة ماسة إلى المساعدات ولكنهم لا يريدون خطر كوفيد" .
وأضاف: "سنعمل على كل ذلك بأسرع ما يمكن".
وغادرت السفينة ، التي من المقرر أن تصل بحلول يوم الاربعاء ، أستراليا يوم الجمعة حاملة كميات كبيرة من المساعدات بما فيها المعدات الهندسية والمياه والمأوى .
كما توجد طائرات مروحية على متن السفينة، التي قد تكون قادرة على إيصال الإمدادات دون تلامس.
ولم تسجل تونجا سوى حالة إصابة واحدة بكوفيد 19- خلال الجائحة، وهي لمسافر كان قد وصل على متن رحلة من نيوزيلندا في تشرين الأول/أكتوبر.
(د ب أ) م ك/ م ق 2022/1/25