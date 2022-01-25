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رصد 23 إصابة بكورونا على متن سفينة مساعدات متجهة إلى تونجا

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الدمام - شريف احمد - رصدت السلطات الأسترالية 23 حالة إصابة على الأقل بكوفيد 19 بين طاقم سفينة تابعة للبحرية الأسترالية بينما كانت في طريقها لإيصال مساعدات حيوية إلى تونجا الخالية من فيروس .

وكان ثوران بركان "هونجا - تونجا - هونجا - هاباي" فى تونجا يوم 15 كانون الثاني/يناير قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وغطى الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بالرماد البركانى وتسبب في امواج مد عبر المنطقة .

وقال وزير الدفاع الأسترالى بيتر دوتون إن الحكومة تعمل مع مسؤولى تونجا لإبقاء السفينة في البحر .

وذكر الوزير في تصريحات لشبكة سكاي نيوز اليوم الثلاثاء: "إنهم (سكان تونجا) بحاجة ماسة إلى المساعدات ولكنهم لا يريدون خطر كوفيد" .

وأضاف: "سنعمل على كل ذلك بأسرع ما يمكن".

وغادرت السفينة ، التي من المقرر أن تصل بحلول يوم الاربعاء ، أستراليا يوم الجمعة حاملة كميات كبيرة من المساعدات بما فيها المعدات الهندسية والمياه والمأوى .

كما توجد طائرات مروحية على متن السفينة، التي قد تكون قادرة على إيصال الإمدادات دون تلامس.

ولم تسجل تونجا سوى حالة إصابة واحدة بكوفيد 19- خلال الجائحة، وهي لمسافر كان قد وصل على متن رحلة من نيوزيلندا في تشرين الأول/أكتوبر.

(د ب أ) م ك/ م ق 2022/1/25

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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