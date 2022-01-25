شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. الطقس البارد وتساقط الثلوج يعطل حركة المرور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية في اليونان إن موجة برد شديدة اجتاحت اليونان يوم الاثنين ، مما تسبب في اضطرابات السفر وانقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في العديد من المناطق.

فيما أعلنت الحكومة إغلاق واسع النطاق في القطاعين العام والخاص يوم الثلاثاء.

كما غُطيت تل الأكروبوليس والشوارع في العاصمة أثينا ، وحتى الضواحي الساحلية الجنوبية للمدينة ، بغطاء كثيف من الثلج. بشكل غير معهود ، تسبب الطقس السيئ في تساقط الثلوج إلى العديد من جزر بحر إيجه.

وأعلن وزير أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان كريستوس ستيليانيدس أن منطقة أتيكا وجزيرة كريت والعديد من جزر بحر إيجه كانت في "حالة تعبئة خاصة للحماية المدنية". تم تفعيل آلية إدارة الأزمات الحكومية ، ونصحت المواطنين بتجنب السفر غير الضروري.