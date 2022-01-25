شجار أمام ملهى ليلي ينتهي بمقتل شخصين في بيروت (فيديو)

ويظهر الفيديو كيف بدأ إشكالٌ بين عدد من الأشخاص وكيف انتهى بإطلاق نارٍ أسفر عن سقوط قتيلين، بحسب وسائل الإعلام.

يشار إلى أن الأسباب الفعلية للجريمة ما زالت قيد التحقيق من قبل المعنيين، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن سبب الحادثة هو خلاف على قيمة إحدى الفواتير.

