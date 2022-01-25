انت الان تتابع خبر شجار أمام ملهى ليلي ينتهي بمقتل شخصين في بيروت (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تداولت وسائل إعلام لبنانية مقطعا مصورا يوثق نشوب شجار بين عدد من الأشخاص وإطلاق نار أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت.
ويظهر الفيديو كيف بدأ إشكالٌ بين عدد من الأشخاص وكيف انتهى بإطلاق نارٍ أسفر عن سقوط قتيلين، بحسب وسائل الإعلام.
يشار إلى أن الأسباب الفعلية للجريمة ما زالت قيد التحقيق من قبل المعنيين، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن سبب الحادثة هو خلاف على قيمة إحدى الفواتير.
يشار إلى أن الأسباب الفعلية للجريمة ما زالت قيد التحقيق من قبل المعنيين، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن سبب الحادثة هو خلاف على قيمة إحدى الفواتير.