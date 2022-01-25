ناصر القصبي يشن هجوما لاذعا على 'نيتفلكس': فاسدة ومفسدة

بغداد - ياسين صفوان - وصف الممثل السعودي ناصر القصبي، اليوم الثلاثاء، منصة "نيتفلكس" بأنها "فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية"، عقب الجدل الذي اثاره الفيلم المصري"أصحاب ولااعز".

وكتب القصبي في تغريدة عبر تويتر: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغة و في نسخته العربية أحدث جدلاً"، مستدركا "الفيلم لطيف في حواراته وأخراجه إلا أنه .. (وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعة يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً".



وفي تغريدة اخرى، قال القصبي، "نيتفلكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية، والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالاربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق أنساني مشروع، لذا وجب التحصين"، معتبرا ان "فطرتنا البشرية مهددة".



وتعرض فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي عرض في 20 كانون الثاني الجاري، لانتقادات شديدة، بطرحه قضية المثلية الجنسية وتضمن ألفاظا اعتبرها الكثيرون إباحية.