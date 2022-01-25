مصر تعلن عدد إصابات فيروس كورونا (بالأرقام)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن عدد إصابات فيروس كورونا (كوفيد 19).



وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أنه تم خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حتى اليوم.

ولفت إلى أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 411749 من ضمنهم 345774 حالة تم شفاؤها، و22396 وفاة.