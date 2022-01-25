بالأرقام.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية 8571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى معدل يومي للإصابات على الإطلاق، وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.



وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 749 ألفاً و979 إصابة، وفقاً لما نقلته يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 23 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6588 وفاة.

وفيما يتعلق باللقاحات، تلقى 43.84 مليون شخص أو 85.4% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 52 مليون شخص التطعيم الكامل، بينما تلقى 25.54 مليون شخص أو 49.8% جرعات تنشيطية.