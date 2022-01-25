الغرب يتوعد روسيا بـ"العقاب" حال غزو أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال بيان بريطاني، إن لندن وواشنطن وباريس وروما ودول أوروبية، اتفقت على معاقبة روسيا إذا غزت أوكرانيا.



وقالت ألمانيا في وقت سابق، إن الغرب يتوعّد روسيا بـ"تداعيات وخيمة جداً" إذا ما "اعتدت" على أوكرانيا.

وقال متحدّث باسم المستشارية الألمانية، إثر الاجتماع الذي شارك فيه قادة كلّ من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا إنّ القادة الغربيين "أجمعوا على أنّه من مسؤولية روسيا أن تتّخذ مبادرات واضحة للتهدئة".

على صعيد متصل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين، في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع حلفاء بلاده الأوروبيين، التوصّل إلى اتفاق "تام" بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين إثر انتهاء الاجتماع مع حلفاء من أوروبا وحلف شمال الأطلسي "أجريت لقاءً جيدا جدا.. هناك إجماع تام مع القادة الأوروبيين".

وأعلن البنتاجون الإثنين أنّ الولايات المتّحدة وضعت ما يصل إلى 8500 عسكري في حالة تأهّب قصوى استعداداً لاحتمال نشرهم في عداد قوات حلف شمال الأطلسي إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنّ "عدد العسكريين الذين وضعهم وزير (الدفاع لويد أوستن) في حالة تأهب قصوى يصل إلى 8500 عسكري".

وأضاف أنّه "في الوقت الراهن لم يُتّخذ أيّ قرار بشأن نشر قوات خارج الولايات المتحدة".

وأوضح كيربي أنّ وضع هؤلاء العسكريين في حالة تأهّب قصوى يقصّر إلى النصف المدّة اللازمة لهم للاستعداد لمغادرة الولايات المتحدة إلى الخارج، أي من عشرة أيام إلى خمسة أيام فقط.

ولفت إلى أنّ هؤلاء العسكريين الـ8500، ومعظمهم من القوات البرية ووحدات دعم، لن ينتشروا في أوكرانيا إذا ما تقرّر إرسالهم، بل سينتشرون في دول أوروبا الشرقية المنضوية في حلف شمال الأطلسي.