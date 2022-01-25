كورونا في 24 ساعة| 1651 إصابة جديدة.. والصحة العالمية تكشف مفاجأة عن نهاية الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حتى اليوم.

الصحة: تسجيل 1651 إصابة جديدة بكورونا .. و 28 حالة وفاة

بعد اعتماده رسمياً.. الصحة: إنتاج 25 ألف عبوة من عقار مولونوبيرافير

الصحة: مصر أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط توفر عقار "مولونوبيرافير"

الصحة: تأثير كورونا على المدخن 4 أضعاف تأثيره على الشخص العادي

رسمياً.. مصر توافق على استخدام أول علاج فموي لكورونا

لتقليل فرص الإصابة.. الصحة تنصح المسافرين بتلقي لقاح كورونا

"إلغاء اختبارات كوفيد".. بريطانيا تحدث إجراءات الدخول للمسافرين العائدين

كورونا اليوم: الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن نهاية الوباء

بعد اعتماده في مصر.. ماذا نعرف عن أول علاج فموي لكورونا؟

"10.5 مليون إصابة".. حصيلة الإصابات بكورونا في إفريقيا

الأسباب المحتملة للإصابة بكورونا دون الاتصال بمصابين

لجنة مكافحة كورونا: "لا يوجد بيت بدون مصاب.. ومن رحمة ربنا أعراض اومكيرون بسيطة"

رئيس "مكافحة كورونا" يكشف الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة

متحدث الصحة: نسب الحضور في امتحانات الجامعات تخطت 95%

الصحة توجّه رسالة لكبار السن بشأن اللقاح: "أول خطوة للحماية"

طبيب يحذر: هناك مضاعفات نادرة لكنها خطيرة لكورونا