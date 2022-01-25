حدث ليلا| توفير عقار"مولونوبيرافير" المضاد لكورونا.. ونص تعديلات قانون الإيجار القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: تسجيل 1651 إصابة جديدة بكورونا .. و 28 حالة وفاة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

الصحة: مصر أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط توفر عقار "مولونوبيرافير"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن نجاح الدولة المصرية في توفير عقار"مولونوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لتكون مصر بذلك الأولى على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا في توفير العقار.

بعد اعتماده رسمياً.. الصحة: إنتاج 25 ألف عبوة من عقار مولونوبيرافير

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، نجاح الدولة المصرية في توفير عقار"مولونوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لتكون مصر بذلك الأولى على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا في توفير العقار.

قانون الإيجار القديم| طرد المستأجر وزيادة الإيجار 5 أضعاف.. ننشر أبرز التعديلات الجديدة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة إلى البرلمان.

متحدث الرئاسة ينشر صور استقبال الرئيس السيسي نظيره الجزائري

نشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، بمطار القاهرة أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

الصحة: تأثير كورونا على المدخن 4 أضعاف تأثيره على الشخص العادي

ردت ريهام الإمام نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، على التساؤل الخاص هل التدخين سيجعل أعراض كورونا أشد في حال الإصابة به؟.. قائلة "أثبتت الدراسات أن تأثير فيروس كورونا على الشخص المدخن من ضعفين إلى 4 أضعاف عن الشخص غير المدخن".

قانون الإيجار القديم| طرد المستأجر وزيادة الإيجار 5 أضعاف.. ننشر أبرز التعديلات الجديدة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة إلى البرلمان.

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: صقيع و5 درجات في القاهرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الليلة، وتشكل الصقيع على المزروعات في مناطق واسعة من الجمهورية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

رسمياً.. مصر توافق على استخدام أول علاج فموي لكورونا

وافقت هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، على منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "مولونبيرافير"، لعلاج مرضى كورونا، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.

مدبولي: توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية؛ بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

التعليم: تحديث "التابلت" ليصبح ‏T505N‏ موديل ‏‏2020

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خط إنتاج جهاز التابلت التعليمي بمصنع سامسونج بمحافظة بني سويف، بحضور السفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة.

لتقليل فرص الإصابة.. الصحة تنصح المسافرين بتلقي لقاح كورونا

نصحت وزارة الصحة والسكان، المسافرين بالالتزام بتلقي لقاح فيروس كورونا لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

عبر التليفزيون الرسمي.. عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو، مساء الاثنين، عن الإطاحة بالرئيس روك كابوري والاستيلاء على السلطة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

"إلغاء اختبارات كوفيد".. بريطانيا تحدث إجراءات الدخول للمسافرين العائدين

أكد وزير النقل البريطاني جرانت شابس أنه سيتم إلغاء اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين ضد فيروس كوفيد عند عودتهم إلى بريطانيا خلال عطلة نصف العام بدأ من 11 فبراير.

دهس رجل بالسعودية بعد صلاة الفجر وسرقته.. والسلطات تحقق (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو، قيل إنه بالمملكة، يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، وسرقته من قبل رواد السيارة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

بعد قصف دبي وأبو ظبي.. الإمارات تهدد ميلشيا الحوثي

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات من خلال صاروخين باليستيين، لن يمر دون رد، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية.

إقالة وزيرة مسلمة سابقة.. ورئيس وزراء بريطانيا يأمر بالتحقيق

أمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإجراء تحقيق بشأن مزاعم النائبة المسلمة، نصرت غني، بأنها أقيلت من منصبها الوزاري بسبب ديانتها.