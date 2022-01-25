وكيل حقوق إنسان النواب: انتشار المقاهي يؤرق كل بيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المنشآت السياحية والفندقية مر عليه 50 عامًا كاملة، مضيفًا أنه يوجّه اللوم للحكومة على تأخر إرسال القوانين: "الحكومة لا تتحرك إلا بعد تدخل القيادة السياسية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير السياحة بشأن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.

ودعا أبو العلا، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في عرض مشروعات القوانين في المواعيد المناسية.

وطالب النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، بضرورة توضيح من الحكومة ما إن كان هناك منشآت مثل المطاعم والكافيهات تخضع للمنشآت السياحية وبعضها يخضع للمحليات، قائلًا: "المقاهي والكافتيريات والمطاعم هل سيكونوا في إطار واحد؟ أم سيكون هناك سياحي وعادي؟".

وأشار إلى أن انتشار المقاهي بصورة كبيرة يؤرق كل بيت في مصر، متابعًا: "السؤال المهم من سيصدر التراخيص؟".

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالاستثمارات السياحية، مشيرًا إلى أن القرية الكونية التي تحتاج لتسليط الضوء ومن ثم إمكانية جذب استثمارات كبيرة مثل ديزني".