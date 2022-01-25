شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 8000 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 8000 للمرة الأولى، وسط انتشار سريع للمتحور أوميكرون برغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة في البلاد.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء تسجيل 8571 إصابة أمس، وهو ما يفوق الذروة السابقة المسجلة في منتصف ديسمبر كانون الأول والتي بلغت 7848 إصابة.

ومددت كوريا الجنوبية في منتصف يناير كانون الثاني قواعد التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة لمدة ثلاثة أسابيع بما في ذلك إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات في التاسعة مساء وفرض قيود على التجمعات الخاصة قبل العطلة التي تبدأ يوم السبت.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 733902 إصابة بكوفيد-19 و6540 حالة وفاة على الرغم من تطعيم ما يقرب من 95 في المئة من البالغين بشكل كامل كما تلقى أكثر من نصفهم جرعة تنشيطية.