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أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون يدعون روسيا لتخفيف التوترات في أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - أجرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مساء الاثنين مكالمة عبر الفيديو لتنسيق استجابتهم للتوترات الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت بعد ذلك إن جميع الأطراف اتفقت على "أن المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا ستكون له عواقب خطيرة للغاية" تقاسمت وجهة النظر القائلة بأن الأمر متروك لروسيا لاتخاذ خطوات واضحة تجاه خفض التصعيد.

وأكدت الأطراف رغبتها في التوصل إلى حل دبلوماسي، وفقا لما جاء فى بيانات المشاركين .

وقال البيت الأبيض إن المجموعة ناقشت أيضا الاستعدادات "لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا لمثل هذه الأعمال وكذلك لتعزيز الأمن في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".

وقالت بريطانيا إن المجموعة وافقت على اتخاذ إجراء سريع بما في ذلك "حزمة غير مسبوقة من العقوبات" في حالة التوغل الروسي في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المجموعة "ترغب في نجاح الدبلوماسية لكنها تجري استعدادات لكل الاحتمالات".

وشارك قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وكذلك رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي في الاتصال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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