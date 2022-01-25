جثة شبه متحللة.. العثور على طبيب متوفيًا داخل شقته بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، أمس الإثنين، على جثة طبيب يقيم بمفرده داخل شقته متوفيًا منذ 3 أيام، وجثته شبه متحللة في منطقة شارع الجيش داخل نطاق مدينة دسوق.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، حول تلقي القسم بلاغًا من أهالي يفيد بوجود رائحة كريهة تصدر من شقة جارهم يدعى "أحمد.أ.ف.أ"، 65 عامًا، طبيب أمراض جلدية، ولوحظ عدم مشاهدته خلال ساعات ماضية.

انتقل مأمور القسم، رفقة الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيبين أحمد يسري، وأشرف عبدالحكم، معاوني مباحث القسم، وقوة من القسم، وبسؤال الجيران أفادوا أنهم فوجئوا بانبعاث روائح كريهة داخل الشقة، فيما تبين لرجال المباحث غلق باب الشقة من الداخل مع وجود صعوبة في فتحها.

ووفق تقنين الإجراءات من أجل فتح الشقة تبين وجود صاحبها يرقد على فراشه في حالة شبه تحلل، ولا توجد حوله أي آثار عنف أو تعدي مع سلامة جميع نوافذ الشقة ما يدل على الوفاة طبيعية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أنها شبه متحللة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات الرائد عمرو عوض رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عن إقامة الطبيب المتوفي بمفرده، في شقته، في ظل غياب زوجته، وابنه، وابنته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.