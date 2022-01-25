شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب هايتي ويقتل شخصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال شدته 5.3 درجة وسلسلة توابع أصغر هايتي اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل شخصين، وأثار فزع السكان الذين هرعوا إلى الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأول وقع في منطقة قريبة من مدينة لي كاي، ثم حدثت هزتان تابعتان بقوة 4.4 و5.1 درجة في نفس المنطقة، بعد ستة أشهر فقط على زلزال قوي وقع هناك أيضا.

وقال شاهد من رويترز إنه استمر لوقت قصير لكنه كان قويا وشعر به سكان في العاصمة بورت او برنس.

وقالت هيئة الحماية المدنية في هايتي على تويتر إن اثنين لقيا حتفهما، وأضافت أن طريقا وجسرا دُمرا أيضا.

ولقي أكثر من ألفي شخص حتفهم في زلزال بلغت شدته 7.2 في أغسطس.