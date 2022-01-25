شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون.. مقتل ما لا يقل عن 6 مشجعين في تدافع باستاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لاقى 6 مشجعين على الأقل حتفهم في تدافع باستاد ياوندي أولمبي في الكاميرون اليوم الاثنين قبل مباراة الدولة المضيفة في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ضد جزر القمر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال التقرير إن عشرات آخرين أصيبوا.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها بعد، مشجعين يصرخون وهم يسحقون عند بوابة الدخول.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان إنه على علم بحادث وقع في الملعب.

وجاء في البيان "الكاف يحقق حاليا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".

وبعد حضور جماهيري منخفض في مباريات الدور الأول في الملاعب الجديدة التي تم تشييدها من أجل البطولة القارية، فتحت السلطات الكاميرونية بوابات الاستاد ونظمت عمليات نقل جماعي ومنحت تذاكر مجانية لجذب المشجعين.

وفازت الكاميرون على عشرة لاعبين من جزر القمر 2-1 لتتأهل إلى دور الثمانية.