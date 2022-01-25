شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون" يواجه ادعاءات جديدة باختراق قواعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ادعاءات جديدة بكسر قواعد مكافحة فيروس كورونا، بعد أن ظهر موظفون وهم يتجمعون بمقر الحكومة في "داونينج ستريت" للاحتفال بعيد ميلاده خلال عملية الإغلاق الأولى.

وبحسب داونينج ستريت، فقد تجمع الموظفون "لفترة قصيرة" في قاعة مجلس الوزراء بعد اجتماع، وذلك بعد أن أشار تقرير من شبكة "آي تي في نيوز" الإخبارية إلى حضور ما يصل إلى 30 شخصا، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأشار التقرير إلى أن زوجة رئيس الوزراء، كاري جونسون، نظمت التجمع المفاجئ بعد ظهر يوم 19 يونيو 2020، عندما كان الاختلاط الاجتماعي الداخلي محظورا.

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت "إن مجموعة من العاملين في ذلك اليوم تجمعوا لفترة قصيرة في قاعة مجلس الوزراء بعد اجتماع ليتمنوا لرئيس الوزراء عيد ميلاد سعيدا. لقد كان (جونسون) هناك لأقل من عشر دقائق".