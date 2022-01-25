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مظاهرات في أنحاء ألمانيا ضد التطعيم الإجباري وتدابير كورونا

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الدمام - شريف احمد - تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في جميع أنحاء ألمانيا مساء الاثنين ضد التطعيم الإجباري وتدابير احتواء فيروس كورونا.

وفي أماكن عديدة، نظم محتجون مظاهرات مضادة تضمنت فعاليات أو طقوس لإحياء ذكرى ضحايا الجائحة.

وفي مدينة لوبيك، شارك أكثر من ألف شخص في مسيرة تحت شعار "عندما يصبح الظلم قانونا، تصبح المقاومة واجبا"، حسبما ذكرت الشرطة.

ووفقا للجهات المنظمة للاحتجاجات، وهو تحالف الكنائس والنقابات والجماعات المجتمعية، شارك نحو 700 شخص في مظاهرة مضادة تحت شعار "من أجل الامتثال للقواعد والاعتراف بالحقائق العلمية"، وظلت سلمية إلى حد كبير.

ويحتج معارضو تدابير فيروس كورونا بشكل خاص على تلك الإجراءات بشكل منتظم منذ أسابيع.

ووفقا لتقديرات الشرطة، انضم ما يقرب من 100 ألف شخص إلى المظاهرات يوم الاثنين. غير أنه يجري في غضون ذلك تنظيم المزيد من الاحتجاجات المضادة للدعوة إلى مزيد من التضامن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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