عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصفية 6 دواعش في غارة جوية عراقية شمال بغداد

الثلاثاء 25 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الإثنين، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش خلال غارة جوية شمالي العاصمة بغداد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه تستمر قواتنا الأمنية بعملياتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لدك أوكار الإرهاب وسحق رؤوس هذه العصابات الإرهابية وتطهير الأرض من دنسها.

وأشار البيان، إلى أنه بمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز الأمن الوطني، وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية ضربات جوية متتابعة، استهدفت خلالها خلية إرهابية في بستان العكيلي بمنطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية، أسفرت عن قتل ٦ إرهابيين.

وأكد أنه سيكون للمنتسبين في الأجهزة الأمنية صولات وجولات أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً فإن القصاص العادل من عناصـر داعـش سيكون قاسياً.

ويشكل قضاء الطارمية الذي يقع ضمن مناطق ما يعرف بـ"حزام بغداد"، واحداً من الأماكن الخطرة التي غالباً ما تنطلق منها عمليات إرهابية حيث يعتمدها تنظيم داعش ملاذاً لعناصره كونها منطقة زراعية مفتوحة وتتصل أراضيها وتمتد باتجاه ثلاث محافظات، مما يجعل من الصعوبة مسكها أمنياً.

وتشن القوات العسكرية عمليات عسكرية مكثفة، تأتي رداً على الهجوم الذي شنه تنظيم داعش فجر الجمعة الماضية باستهداف مقر عسكري بمحافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل 11 جندياً.

وتتصاعد حدة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش، منذ عامين، رغم خسارته للمناطق التي استولى عليها في صيف 2014، والتي كان آخرها مدينة الموصل.