بعد تداول منشور بإصابة شخص بـ 200 طعنة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً إصابة أحد الأشخاص بطعنات متفرقة بسلاح أبيض بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وتداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً إصابة أحد الأشخاص بـ 200 طعنة باستخدام سلاح أبيض "سنجة" بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد هوية المجني عليه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح سطحي بالرأس.

وباستدعائه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (شخص آخر - مقيم بدائرة القسم) بسبب اتهام الأخير له بسرقة طائر منه منذ شهرين، وحال مشاهدته له أثناء تواجده بدائرة القسم تعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها انتقاما منه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته بأقوال المجني عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.