الخميس.. "رحلة الزمن الجميل" يعود من جديد على خشبة مسرح العرائس



محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلن الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، عودة العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في موسم جديد يبدأ من يوم الخميس المقبل، ويستمر حتى يوم 19 فبراير المقبل.

"رحلة الزمن الجميل" من العروض المسرحية المتميزة والهادفة التي أنتجتها فرقة مسرح القاهرة للعرائس إحدى فرق البيت الفني للمسرح، وقُدم في أكثر من موسم مسرحي ناجح، حيث تم تقديمه لأكثر من 100 ليلة عرض، وذلك وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية المسموح بها في المسرح والتباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

تدور أحداث المسرحية حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعوني ليتعرفوا على تاريخ مصر القديم والعصور المختلفة، ويعد العرض من الأعمال المهمة التي تعمق فكرة الانتماء لدى الأطفال، وتظهر كيف كان "الأجداد" الفراعنة يقومون ببناء وتشييد بلدهم بحب، وهو نموذج يقدمه العرض ليقتدي به الأطفال، وحثهم على الانتماء وحب الوطن.

"رحلة الزمن الجميل" من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجي شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.