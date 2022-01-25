واشنطن تندد بهجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لوقف تدفق الأسلحة والأموال للحوثيين، وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تسعى إلى حل دبلوماسي للأزمة اليمنية، كما تعمل على محاسبة قادة جماعة الحوثي.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن تعاود التأكيد على تعزيز الدفاع عن شركائنا السعوديين والإماراتيين بعد هجوم الحوثيين.
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