واشنطن تندد بهجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل قليل أنه يتم إعادة النظر في قضية إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب، واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات تصعيد خطير، منددة بهجوم الحوثيين على الأراضي الإماراتية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لوقف تدفق الأسلحة والأموال للحوثيين، وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تسعى إلى حل دبلوماسي للأزمة اليمنية، كما تعمل على محاسبة قادة جماعة الحوثي.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن تعاود التأكيد على تعزيز الدفاع عن شركائنا السعوديين والإماراتيين بعد هجوم الحوثيين.