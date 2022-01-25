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واشنطن تندد بهجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل قليل أنه يتم إعادة النظر في قضية إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب، واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الهجمات الحوثية على والإمارات تصعيد خطير، منددة بهجوم الحوثيين على الأراضي الإماراتية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لوقف تدفق الأسلحة والأموال للحوثيين، وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تسعى إلى حل دبلوماسي للأزمة اليمنية، كما تعمل على محاسبة قادة جماعة الحوثي.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن تعاود التأكيد على تعزيز الدفاع عن شركائنا السعوديين والإماراتيين بعد هجوم الحوثيين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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